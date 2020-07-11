Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformlarından fizy, haziran ayında da müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü. Haziran ayının en çok dinlenen şarkıcısı, son dönemin dikkat çeken ismi Bilal Sonses oldu. fizy'nin en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı Sonses'in ‘Nefret' şarkısı olurken, en çok paylaşılan şarkısı olarak ise Oğuzhan Koç'un ‘Kendime Sardım' isimli şarkısı dikkat çekti.

Geçen ayın en çok dinlenen şarkıcısı Zeynep Bastık bu ay ikinci sıraya gerilerken, onu Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer takip etti. Müzik türlerine bakıldığında ise; pop yüzde 40, rap yüzde 37, oldies yüzde 8, arabesk yüzde 7, yöresel/halk yüzde 5 ve indie/rock/elektro müzik türü yüzde 3 oranında tercih edildi.

Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘Günün Listesi', ‘fizy pop', ‘fizy rap', ‘Evde Yaz', ‘#tbt Unutulmaz Şarkılar', ‘Atarlı Şarkılar' ve ‘Koş fizy Koş'.

Haziran ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Konya yer aldı. Platformun en çok aratılan ismi ise yine son dönemin güçlü yorumuyla adından söz ettiren ismi Ezhel olurken, şarkı sözü en çok okunan şarkı ise Hejan ve Muti'nin ‘Hokkabazlar'ı oldu.