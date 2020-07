Türkiye Gazetesi

Survivor Şampiyonu 2020 kim oldu? Survivor'da heyecan dorukta. Beş aydır devam eden Survivor'ın birincisi kim oldu sorusu en çok aratılanlar arasında.Survivor Şampiyonu! Survivor finali kim kazandı 14 Temmuz 2020! Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor Şampiyonu kim? olduğu sorularının detaylarına haberimizden ulaiabilirsiniz. Survivor'da son ikiye kalan Cemal Can ve Barış oldu. Survivor finali kim kazandı 14 Temmuz 2020! Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor finali hakkında tüm detaylar bu gece cevap bulacak. Heyecan dorukta. Her dokunulmazlıkta birinci çıkan Cemal Can ve Barış Survivor finalinde neler yaşayacak merakle bekleniyor. Bu heyecanlı bekleyişin arasında biz de sizler için Survivor Şampiyonu! Survivor finali kim kazandı 14 Temmuz 2020! Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor Şampiyonu kim? sorularını cevapladık. İşte 2020 Survivor şampiyonu

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu?



Survivor 2020 şampiyonunun kim olduğu merakla araştırılıyor. Beş aylık emeğin sonucunu kim alacak? Survivor finalistleri Barış ve Cemal Can oldu. Peki Survivor birincisi kim olacak? Survivor şampiyonu ki 2020? İşte detaylar

Survivor'dan kim elendi?



TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin büyük finali İstanbul Galataport'ta düzenlendi. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen Cemal Can, Yasin ve Barış, büyük final Survivor SMS'ine çıktı. SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 yarı finalinde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı.Survivor'da şampiyonluğa saatler kala yarı finalinde en az SMS oyunu alarak hayallerine veda eden isim Yasin oldu. Böylece Survivor yarı finalinden elenen Yasin şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

Survivor finalistleri kim?

Survivor’da gerçekleşen SMS sıralamasında Yasin'in veda etmesiyle finalistler belli oldu.

Survivor 2020 finalistleri Barış ve Cemal Can oldu. İki yarışmacı, yarın akşam İstanbul’da gerçekleşecek olan Survivor finalinde SMS oylamasına çıkacak. En fazla oyu alan isim Survivor 2020 şampiyonluğuna ismini yazdıracak.

Barış gözyaşlarını tutamadı

Acun Ilıcalı SMS sıralamasına göre finalistleri açıkladı. Sırasız olarak 1. finalisti açıklayan Ilıcalı, Barış'ın finale kaldığını söyledi. Survivor şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Barış gözyaşlarını tutamadı

İkinci finalist Cemal Can

Survivor SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı.

işte açıklamalar

İstanbul'da yapılan Survivor 2020'nin yarı finalinde, şampiyonun belli olmasına saatler kala Acun Ilıcalı Barış, Cemal Can ve Yasin'i sahneye davet etti. 3 yarı finalist canlı yayında duygularını ifade etti.

Parkurda gösterdiği mücadelelerle dikkat çeken ve yarı finale yükselen Yasin, "Buraya gelen bütün eski Survivor yarışmacılarına ve ailelelerimize selam olsun. Bizim için zor bir Survivor oldu. Ama olsun biz zoru severiz. " dedi.

Dokunulmazlık oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Cemal Can ise "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

Yaşadığı sakatlıklar ile gündeme gelen Barış ise, şunları söyledi;

"Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum."