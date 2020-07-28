Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük bir hayranlıkla izlenen yarışma programı Survivor 2020, Temmuz ayının başında final yaptı. Yarışmacılar ise Instagram'da ulaştıkları takipçi sayılarıyla yeniden gündem oldu.

CEMAL CAN ZİRVEYE OTURDU

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven, Survivor tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu. 2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı. Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı.