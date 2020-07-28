Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten doktoru ise Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"TOPARLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu. (Hürriyet)