Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı. Yarışmaya Rize'den katılan Dilara, gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

"KURTLAR SOFRASI BURASI"

Hafta başından bu yana verilen yemekleri istediği gibi yapamayan Dilara Türüt, dün akşam yayınlanan bölümde de ikinci tura kalamayınca radikal bir karar aldı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Dilara konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayınca yarışmacılar da zor anlar yaşadı. Final turuna kalan Kayhan ise arkadaşının ardından dakikalarca gözyaşı döktü.

Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsaade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.