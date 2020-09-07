Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. 6 kişinin eleme potasında olduğu yarışmaya veda eden isim eğitim almamasına rağmen yemek bilgisiyle adından söz ettiren Gülşah oldu.

DANA YANAĞI KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan isimler oldu. Yarışmacılardan dün akşam ilk olarak verilen dana yanağı ile bir tabak hazırlanması istendi. Kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti. İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi.

Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.