Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullandı.
Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti
08.09.2020 - 21:49 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.
Etiketler : nihat doğan,abla,vefat,
730479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/730479.aspx
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