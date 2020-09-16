Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yanındaki villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ünlü sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu 67 yaşındaki kalp hastası Hasan Meriç’i darp etti. Darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai’ye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Yaşanan olaydan sonra görüntülerin ortaya çıkması sonucu, İzmit'te bu akşam Halil Sezai’nin Hüsnü Şenlendirici ile sahne alacağı konserin, mekan işletmecileri tarafından iptal ettiği öğrenildi.