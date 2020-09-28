Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Sürmeli, Kadıköy'de özel bir hastanede ameliyata alındı. Sürmeli'nin ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığı, ameliyat sonrası usta oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, 'Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

OKTAY KAYNARCA VE MAHSUN KIRMIZIGÜL HASTANEYE GELDİ

Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren usta oyuncuyu sevenleri de yalnız bırakmadı.

Sanat camiasından Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelerek ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu. Kaynarca, "Allah'a şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.