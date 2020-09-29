Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar, hayatları ve eğitimleriyle zaman zaman dikkat çekiyorlar. Son olarak yarışmaya katılan Merve Kahraman, liseyi Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'ye giderek 2 farklı üniversitede 3 anadal yaptığını açıklayarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Merve şanssız bir şekilde kendisinden beklenenin aksine ilk soruda elendi.

İşte Merve Kahraman'ın elendiği o soru:

Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?