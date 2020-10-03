Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Filiz Taçbaş da katıldı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Filiz Taçbaş, "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça'dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldıracak. Çukurlular, Erdenetler'i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldıYamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu'yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.