Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz müziğinin tanınmış ismi Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı.

Söylediği şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selçuk Balcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim" ifadelerin kullandı. Kısa sürede geçmiş olsun mesajları yağan şarkıcı, takipçilerine cevap vermeyi ihmal etmedi.