Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral’ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz’de gözlerden uzak bir şekilde hayat sürüyordu. Ahmet Serdar Oral’ın daha önceki evliliklerinden de 3 çocuğu var.
Özgü Namal’ın eşi kalp krizinden öldü
07.10.2020 - 04:02 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Özgü Namal’ın 2014 yılında evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.
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