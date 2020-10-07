Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral’ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz’de gözlerden uzak bir şekilde hayat sürüyordu. Ahmet Serdar Oral’ın daha önceki evliliklerinden de 3 çocuğu var.