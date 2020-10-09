Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdar Oral, Beykoz'daki Abdülvehhab Evvab Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, koronavirüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı. Özgü Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.

KENDİNİ EVE KAPATTI

41 yaşındaki Namal, 5 yaşındaki Nefes ve 3 yaşındaki Elem Su'ya babalarının hayatını kaybettiğini açıklayamadı. Zor günler geçiren oyuncu kendisini eve kapattı.

ÖLÜMÜ KOMŞULARINI DA ÜZDÜ

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, akrabalarını olduğu kadar yaşadığı mahalledeki komşularını da üzmüştü. Muhtar Halil Demir, Oral'ın çok yardımsever olduğunu söyleyerek, "Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı yardım edilecek birileri var mı diye" ifadelerini kullanmıştı.