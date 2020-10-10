Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı manken Eloisa Pinto Fontes (26), ABD’de şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve Elle, Grazia ve Glamor gibi ünlü dergilere kapak oldu. Daha sonra bir anda işler ters gitmeye başladı ve Fontes, Haziran 2019’da New York’ta kayıplara karıştı. Ocak ayında Brezilya’ya dönen ve ailesinden habersiz bir şekilde Rio’ya yerleşen Fontes, barakalardan oluşan gecekondu bölgesinde hayat sürmeye başladı. Bölgedeki evsizler, sosyal güvenlik görevlilerine 5 Ekim’de sokaklarda amaçsızca ve yalınayak vaziyette dolaşan bir kadın gördüklerini söyledi. Gelen ekipler, kadının ailesi tarafından bir senedir aranan Fontes olduğunu belirledi. Kadının üzerinde de eski modellik zamanlarından kalma bir çanta dolusu sözleşme çıktı. Ruh halinin de pek yerinde olmadığı ifade edilen kadının eski modellik ajansı Joy, Fontes’in koronavirüs sebebiyle işlerin aksaması üzerine işsiz kaldığını ve şansını ülkesinde deneyeceğini söylediğini bildirdi.