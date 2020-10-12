Sabah gazetesine konuşan Ortaç, kendisi hakkında "yandaş sanatçı" diye yorum yapanlara da şu karşılığı verdi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan’ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra Türkiye’ye bıraktığı eserlerden dolayı onu sevecek ve takdir edecek. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı. Öyle bir kesim var ki Türkiye'de! Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsın bu ülke için?
Serdar Ortaç: Erdoğan bu ülke için daha ne yapsın! 200 sene de geçse...
12.10.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şu sıralar maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı Serdar Ortaç "Şükürler olsun daha iyiyim. Borçlarımı yapılandırdım. Halkbank'dan kredi almıştım. Banka pandemi sürecinde beni hiç sıkıştırmadı" dedi.
Etiketler : Serdar Ortaç,
738322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/738322.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER