Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah gazetesine konuşan Ortaç, kendisi hakkında "yandaş sanatçı" diye yorum yapanlara da şu karşılığı verdi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan’ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra Türkiye’ye bıraktığı eserlerden dolayı onu sevecek ve takdir edecek. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı. Öyle bir kesim var ki Türkiye'de! Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsın bu ülke için?