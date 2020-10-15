Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’,‘Annem’ ve ‘Kuzgun’ gibi yapımlarla tanınan ve bu sezon ‘Menajerimi Ara’ ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç kuşağın son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Ahsen Eroğlu, kamera önü performansı kadar bir yeteneğiyle daha öne çıkıyor. Yıllardır hem tuval üzerine hem de dijital olarak resimler yapan Eroğlu, polisiye kültür dergisi 221B’nin son sayısının kapağına imza attı.

İrlanda Polisiyesi’ni yansıtan bir illüstrasyon tasarlayan genç oyuncu, daha önce yine aynı dergi için geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden polisiye edebiyatın usta kalemi Celil Oker’i resmetmişti. ‘Menajerimi Ara’ setinde molalarda rol arkadaşlarını da çizen Eroğlu, tüm çizimlerini sosyal medya mecrası Instagram’da ‘Ahsen Eroğlu Art’ adlı sayfasında paylaşıyor.

Oto portreden soyut resme, gündelik hayat enstantanelerinden popüler kültür ilhamlarına kadar sınırsız bir yelpazeye sahip olan oyuncu, resim üzerine eğitim alarak bu yeteneğini bir adım daha ileri taşımakla birlikte sergi açmayı da hedefliyor.

Ahsen Eroğlu capcanlı enerjisi ve başarılı oyunculuğu kadar yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve resme olan yeteneğiyle de etkilemeye devam ediyor.