Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı izleyiciden ilgi gördü. Nurgül Yeşilçay, dizinin ana karakterlerinden Safiye'yi daha önce kendisinin canlandırdığını söyledi. Yeşilçay "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" dediği öğrenildi.