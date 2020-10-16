TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı izleyiciden ilgi gördü. Nurgül Yeşilçay, dizinin ana karakterlerinden Safiye'yi daha önce kendisinin canlandırdığını söyledi. Yeşilçay "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" dediği öğrenildi.
Nurgül Yeşilçay'dan Masumlar Apartmanı çıkışı: Safiyeyi önce ben oynadım
16.10.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deydi. Yeşilçay, TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.
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739326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/739326.aspx
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