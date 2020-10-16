Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i buluşturan dizi, oyuncu Zuhal Olcay’ı da transfer etti.

Olcay, birbirinden farklı üç kadının başka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak dizide Doktor Tomris karakterini canlandıracak. Hikayedeki herkes gibi sarnıçtaki yangın sonrası hayatı derinden etkilenen Tomris, verdiği hayati bir kararla dönüşü çok zor olan bir yola girerek her şeyi değiştirecek.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı ‘Alev Alev’, yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.