Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Ahmet Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç, sette talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncu, dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Büyük acı yaşayan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç'un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği öğrenildi.

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