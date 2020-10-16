Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kadrosunu güçlendiriyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

BULDUĞU ÇÖPLERİ YANINDA TAŞIYAN AKİF'İ OYNAYACA

Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin danışanı Akif karakterini canlandıracak. Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. Başarılı oyuncu son olarak ya İstiklal ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.