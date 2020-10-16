İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo ile Şefkatli, söz kesme fotolarını da paylaştı.
Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin bu kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sözlendi
16.10.2020 - 23:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ünlü çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla sözlendiklerini ilan etti.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo ile Şefkatli, söz kesme fotolarını da paylaştı.
Etiketler : ido tatlıses,
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