Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo ile Şefkatli, söz kesme fotolarını da paylaştı.

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin bu kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi.