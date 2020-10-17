Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri füze ile vurması üzerine aralarında bebeklerin de olduğu 13 kişi hayatını kaybederken, 40'dan fazla sivil yaralandı.

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla isyan ederek, Ermenistan'ı kınadı.

"Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların..." diyen Korel, "Kalbim Azerbaycanla" dedi.

Korel'in sosyal medya hesabından paylaştığı o mesaj:

"Hiç acımadan savunmasız masum insanları, küçücük bebekleri, çocukları öldürmek... Tüm hayatlarını, anılarını, hayallerini, geleceğini o toprağın altına gömmek...

Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların... Kalbim Azerbaycan'la, Gence'yle... Tüm savunmasız siviller ve o küçücük canlarla..."