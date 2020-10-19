Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef yolculuğuna devam etmek için mücadele eden yarışmacılar ilk eleme turunda tavuk ciğeri kullanarak en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. 40 dakikalık süre içerisinde en iyi yemeği yapan yarışmacılar sırasıyla Emir, Uğur ve Esra oldu.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Final turuna kalan Didem, Özgül ve Tanya ise Mehmet Şef'in imza yemeği olan Levrek'i yapmak için ikinci kez tezgahlarının başına geçti. Bu turun en başarılı yarışmacısı ve bir hafta daha MasterChef macerası devam eden isim Özgül oldu.

Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem oldu.

Didem'in elenmesinin nedenini açıklayan Mehmet Şef, "Sosunda sorun yoktu ama balık az pişmişti. Bu yemeğin en önemli özelliklerinden biri de sunumudur. Üstteki havyalar da patlamıştı" dedi.

"BURADA OLMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Elendiğini öğrendikten sonra söz hakkı alan Didem, "Benim uğraş vermemin tek sebebi sizlere iyi tabaklar çıkarabilmekti. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin gibi büyük şeflere tabak çıkarmak ve burada olmak çok büyük gurur. Yedeklerden geldim çok mutluydum. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.