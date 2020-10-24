Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler sosyal medya hesabı Twittter üzerinden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Yenenler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cikti ama cok sukur hafif semptomlarla geçiyorum.Kuzey ve Berfu negatif,İzmit’te ailesinin yanında.Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha agir gecirenlere acil sifalar diliyorum.iyi dilekleriniz icin tesekkur ederim."

SON 24 SAATTE KORONA OLANLAR...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Gümüşhane'nin Şiran ilçe Belediye Başkanı Mutlu Özel

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda

Bulgaristan Başbakanı Borisov

MUHİTTİN BÖCEK 48 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Belediyeden yapılan açıklamada, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı ancak enfeksiyon bulgularının devam etmesiyle birlikte durumunun ciddiyeti ve kritikliğini koruduğu bildirildi.