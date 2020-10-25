Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremedi.

Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şahin’e "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruya "Pas" dedi.

Şahin ardından stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu cevapsız bıraktı.

Pandemiyi hiçe sayarak eğlence etkinlikleri düzenleyen Şevval Şahin'in partisine geçen günlerde polis baskın yapmıştı.