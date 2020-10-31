Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün meydana gelen İzmir depreminden etkilenen ünlü isimler paylaşım yapmaya devam ediyor. Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İZMİR'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA DEPREME YAKALANDI

Sarıkaya açıklamasında, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.