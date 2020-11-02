Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde elemeye kalan Barbaros, Eray, Serhat, Uğur, Furkan ve Tanya bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

İLK TURDA ELEMEDEN KURTULDULAR

Yarışmacılar ilk eleme oyununda Trabzon hurması kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ELENDİ

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şef'in imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmanın bu zamana kadar verilmiş en uzun süre olan 75 dakika verildi. Şefler, tadım ile birlikte Somer Şef'in yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Bu ikili arasından ise daha zayıf tabak hazırlayan Tanya, MasterChef'ten elenen isim oldu. Veda konuşması yapan Tanya, gözyaşlarına hakim olamadı.

BABASI İFŞA ETMİŞTİ

Yarışmaya Kıbrıs'tan katılan Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, eleme bölümü ekrana gelmeden kızının yarışmaya veda ettiği açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kilityalı, kızı için "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu" ifadelerini kullanmıştı.