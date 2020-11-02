Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ayında babasını koronavirüs salgını nedeniyle kaybeden Gürpınar’ın tedavisi devam ediyor. Gürpınar'ın oğlu, annesinin son durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Alper Gürpınar, yaptığı açıklamada "Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar’ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz. Tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.