Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan'ın yer aldığı dizi Şeref Sözü, 4 Kasım akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle final yapıyor. Yayınlanmadan önce oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça ilgi çeken dizinin yayın hayatı kısa sürdü. Show TV'de ekranlara gelen dizi, izleyicisine veda ediyor.

ŞEREF SÖZÜ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek terdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir. Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur.