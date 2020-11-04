Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 83. bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma'nın Halit Argun'u Talat Bulut diziye veda etti. Usta oyuncu Talat Bulut, 4 sezondur başrol oynadığı Yasak Elma'dan ayrıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Aksoy yeni diziler için Talat Bulut'la çalışmak istediklerini söyledi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU VE İNSANLA ÇALIŞTIK"

Talat Bulut, Yasak Elma'ya 85. bölümde veda edecek. Usta oyuncunun son sahnesinin ardından ise dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir veda mesajı için kamera karşısına geçti.

Talat Bulut ve dizi ekibinin de yer aldığı vedada konuşan yapımcı Fatih Aksoy, "Yasak Elma için ilk anlaştığımız oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız" dedi.

"HÜZNÜ BENDE SAKLI UNUTULMAYACAK DAKİKALAR..."

Talat Bulut sosyal medya hesabından o anları "Eğlenceli ama hüznü bende saklı unutulmayacak dakikalar" notuyla paylaştı.