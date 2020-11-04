Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif’in ardından anne ve babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu duygularını şöyle ifade etti:

“Ben 99’da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif’e uzun ömürler versin.”

ONLARA ABLALIK YAPACAĞIM

17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar o yıllarda yaşandıklarını ise şöyle anlattı: “Babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki orduevi binasında kaybettim.

Salı günü olan depremden sonra cuma günü İsrail’den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık.”

Oyuncu, İzmirli depremzedeler için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi: “Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım.”