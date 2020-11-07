Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı sevilen dizi Kırmızı Oda, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikayesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa Doktor Hanım'ın yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.

"İÇİNİN GÜZELLİĞİ GÖZLERİNDEN OKUNUYOR"

Binnur Kaya ise Instagram hesabından Nalçakan ile çektirdiği pozunu paylaşarak "Canım Celil... Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun... Tekrar buluşmak dileğiyle" dedi.

Nalçakan ise Binnur Kaya'nın paylaşımına "Canım" diyerek kırmızı kalp koydu.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Sette kendisi için hazırlanan pastanın fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Celil Nalçakan ise "Ne güzel bir yolculuktu... Çok mutlu ettiniz... Öncelikle, beni sevgiyle kucaklayan Kırmızı Oda seyircisine, ailesine, çok kıymetli muhteşem Kırmızı Oda'nın kamera arkasındaki emekçi kardeşlerime, yetenekli meslektaşım sevgili Melisa Berberoğlu'na. Yıllardır hayranlıkla izlediğim, tanışmaktan ve çalışmaktan duyduğum onuru kelimelerle anlatamayacağım kıymetlim Binnur Kaya'ya sonsuz teşekkürlerimle. Eyvallah..." ifadelerini kullandı.