Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin olduğu anda Pakistan’da bulunan ve ziyaretini yarıda kesen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, depremzedelere yardımlar ulaştırmak için harekete geçti. Özdemir, 18 ton bakliyat, kıyafetler, bebek bezleri, meyve ve sebze gibi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardım malzemelerini İzmir’e ulaştırdı. İki tır dolusu malzemenin bölgeye ulaşmasının ardından Burak Özdemir ve ekibi, deprem bölgesinde Kızılay ile beraber vatandaşları ziyaret ederek getirilen malzemeleri dağıttı. CZN Burak, bölgede oyuncaklar da dağıtarak çocukları sevindirdi. Özdemir’in iki tır dolusu insani yardım malzemesini İzmir’e ulaştırması ise takdir topladı.