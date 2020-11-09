Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin'in yer aldığı Öğretmen dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Pandemi döneminden önce Çarşamba akşamları yayınlanan ancak Sen Çal Kapımı dizisinin yakaladığı başarıdan ötürü günü değiştirilen dizi, Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyordu. Beklenen reyting oranlarına ulaşamayan dizi, 9. bölümü ile ekranlara veda edecek.

36 bölüm sürmesi planlanan dizinin bu kadar erken final kararı alma sebebi reyting oranları oldu. Kadrosunda birbirinden başarılı birçok oyuncuya yer veren Öğretmen dizisi, son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, idealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Güvercin, Yeni Hayat, Çatı Katı Aşk ve Şeref Sözü gibi iddialı yapımlar da final yapmıştı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?





ÖĞRETMEN DİZİSİNİN KONUSU

Fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir 'insanlık dersi' vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar: "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye 'iyi insan' olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.