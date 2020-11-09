Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, önceki haftalarda yemeğini tamamlayamayan Furkan'ı ağlatıp stüdyodan çıkmasına neden olmuştu. RTÜK ise bu görüntülerin ardından 'insan onurunu zedelediği' hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

FURKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ilginç anlar yaşandı. Eleme turuna kalan Uğur, Barbaros ve Furkan arasında yarışmaya veda eden isim Furkan oldu. Duygusal anların yaşandığı yarışmada Mehmet Şef'ten bir de itiraf geldi.

"AİLEMDEN BİLE TEPKİ ALDIM"

Aylar önce yayınlanan bölümde Furkan'a bağırmasıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün" dedi.