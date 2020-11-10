Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme kararı üzerine dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros., Depp’i başrolünde yer aldığı Fantastic Beast 3 filminden kovdu. Depp, sadece bir gün film çekimine katılmış ve filmin sadece bir sahnesi çekilmişti. 57 yaşındaki aktör, buna rağmen anlaşma gereği 10 milyon dolarlık parasının tamamını alacak.

Depp, üç devam filmi daha yayınlaması beklenen Fantastic Beast’te Gellert Grindelwald karakterini canlandırıyordu. Karakteri bundan sonra hangi aktörün oynayacağı henüz belirlenmedi. Film çekimleri de 2022’ye ertelendi.