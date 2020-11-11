Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa sürede kendini Türk Haklına sevdirmeyi başaran, eşsiz sesi ile Türk Rock sevenleri etkileyen sanatçının hayatının film olacağı çok kısa bir süre önce Instagram üzerinden açıklandı. Açıklamanın hemen ardından yüzlerce beğeni alan gönderide, en çok soru alan konulardan biri de Barış Akarsu filminin başrol oyuncusu kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmazken, filmin vizyona gireceği tarih de henüz bilinmiyor.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı. Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde oynadı.

NEDEN ÖLDÜ?

29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönüş yolunda bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün geçirdikten sonra 4 Temmuz 2007'de 28 yaşında kazadan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.

Snob Magazin