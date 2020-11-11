Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sevinçli haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyuran Sadakatsiz dizisinin Derya’sı oyuncu Özder şu sözlere yer verdi: “Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor... Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak... Hep “çoğalın” dediniz bizi sevenler olarak... Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte...

Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi... İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek… Dilerim ki, bu zor günlerde Yüce Yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı ve o da gözlerini sağlıkla açacak...

Çıkan haberlerin bazılarında kullanılan inceliksiz ve yakışıksız dile takılmayınız hiç, ben takılmadım... Çünkü nihayetinde herkes kendine yakıştırdığı gibi davranıyor günün sonunda... Tüm iyi dilek sahiplerine sonsuz teşekkür ederim.. Ağlattınız beni... Sosyal mecralardan yazdığınız tüm yorumları tek tek okuyorum ve inşallah o da okuyacak ilerde. Hoş geliyorsun güzel kızımız...”

Özder, yakın arkadaşlarına bu müjdeli haberi verirken de çektiği tüm görüntüleri dijital günlüğüm dediği Youtube kanalında derleyerek yine sevenleriyle paylaştı.