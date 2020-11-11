Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni olan Ceylin Akçalı isimli kadın, İzmir’de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladı. Bu videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 25 yaşındaki Akçalı’nın bu görüntüleri kısa sürede acılarla dalga geçtiği düşünülerek büyük bir tepki çekti. Depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan üç yaşındaki minik Ayda Gezgin’in yaşadıklarını kurgulayan Akçalı sosyal medya hesabından kendisini şu sözlerle savundu: “Twitter’da kim olduğunu bilmediğim biri deprem farkındalık videomu kendince dalga geçmek olarak algılayarak hakkımda linç başlatıyor. Bir sürü insan gelmiş nefret söylemi yazıyor. O farkındalık videosu sayesinde daha fazla yardım gittiğinden haberiniz yok tabii… Çünkü insanların çoğu kötü algılamadı bile, üstüne daha fazla yardım yaptı. Bir sürü iyi mesaj aldım.”

“Şikayette bulunacağım”

Paylaştığı kısa videoda kullandığı şarkının çektiği tepkiye de değinen Akçalı “Arkasındaki şarkı değişince mi linçlemeyecektiniz? Videoda gülümsediğim tek bir an bile yok. Hepimizin başına gelebilir mesajı var” ifadesinde bulundu.

Akçalı linçleten ve linçleyenler hakkında siber zorbalık şikâyetinde bulunacağına dikkat çekerken Ayda bebeğin yaşadıklarını betimlediği videosunu gelen tepkiler üzerine yayından kaldırdı.