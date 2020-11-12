Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni single çalışması Vuslat için stüdyoya giren Ferman Toprak, Serdar Ortaç'la kameraların karşısına geçti. Toprak "Bu kez gerçekten çok büyük bir emek var. Serdar Ortaç sağ olsun şarkıyı hazırladı, pişirdi, ben de yiyorum" ifadesinde bulundu.



“Eşim benim çocuklarımın annesi”

Ünlü şarkıcı, boşanacakları konuşulan eşi Hilal Toprak’a şiddet uyguladığı iddiası hakkındaki sorulara ise “Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında öyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim, benim çocuklarımın annesi. Aramızda şu an hiçbir sorun yok” şeklinde cevap verdi.