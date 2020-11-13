Başrolde Yonca Evcimik ve Cenk Tosun’un paylaştığı dizide Banu karakterini oynayan Aydın, İngiltere’ye yerleşerek orada öğretmenlik yapmaya başladı. En büyük arzusunun Türkiye’ye geri dönüp çok sevdiği oyunculuğa başlamak olduğunu ifade eden Aydın değişimiyle de çok konuşuluyor. Sosyal medya hesabından hayatından kareleri sevenleriyle paylaşan Aydın’ın, saç rengini değiştirip burnunu yaptırdığı görüldü.
Çılgın Bediş’in Banu’sunu gören tanıyamıyor
13.11.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
90’lı yılların efsane gençlik dizisi Çılgın Bediş’in oyuncusu Sonay Aydın değişimiyle görenleri şaşırttı.
Etiketler : Çılgın Bediş,
746199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/746199.aspx
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