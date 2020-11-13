Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolde Yonca Evcimik ve Cenk Tosun’un paylaştığı dizide Banu karakterini oynayan Aydın, İngiltere’ye yerleşerek orada öğretmenlik yapmaya başladı. En büyük arzusunun Türkiye’ye geri dönüp çok sevdiği oyunculuğa başlamak olduğunu ifade eden Aydın değişimiyle de çok konuşuluyor. Sosyal medya hesabından hayatından kareleri sevenleriyle paylaşan Aydın’ın, saç rengini değiştirip burnunu yaptırdığı görüldü.