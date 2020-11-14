Eşinden gelecek güzel haberleri bekleyen Hasibe Topaloğlu, eşinin sağlık durumuyla ilgili “Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığı söylendi. Çok şükür kurtuldu. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.
Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu’nun, 72 saat yoğun bakımda tedavi edileceği öğrenildi.
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu tehlikeyi atlattı
14.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün Demet Akalın ile Alişan'ın sabah programına konuk olduktan sonra çekim sonrası kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu’na kalp krizi tespiti konularak anjiyo yapıldı.
Eşinden gelecek güzel haberleri bekleyen Hasibe Topaloğlu, eşinin sağlık durumuyla ilgili “Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığı söylendi. Çok şükür kurtuldu. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.
Etiketler : Mustafa Topaloğlu,
746421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/746421.aspx
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