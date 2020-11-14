Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşinden gelecek güzel haberleri bekleyen Hasibe Topaloğlu, eşinin sağlık durumuyla ilgili “Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığı söylendi. Çok şükür kurtuldu. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu’nun, 72 saat yoğun bakımda tedavi edileceği öğrenildi.