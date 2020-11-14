Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix'in yeni Türk dizisi “Bir Başkadır” 12 Kasım'da izleyicisiyle buluşurken, dizinin başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi yetenekli oyuncular paylaşıyor. Başrollerden genç oyuncu Karayel, oyunculuk performansıyla izleyen herkesten tam not aldı.



“O nasıl oynamak öyle?”

2011-2013 tarihleri arasında Kuzey Güney dizisinde Karayel'in oynadığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşına övgüler yağdırdı. Karayel'in sosyal medya hesabından paylaştığı diziden bir kareye yorum yapan Tekindor "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi" cümlelerini kullandı. Tekindor’un bu yorumu Karayel’in hayranlarından da binlerce beğeni aldı.