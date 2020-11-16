Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez ve babası Murtaza Dönmez koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Gürpınar koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti. Artık evinde istirahat eden 51 yaşındaki ünlü sunucu sağlık durumuyla ilgili son durumu yine sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.Yaşadığı bu zorlu hastalık sürecini ve acı kaybını duygu dolu sözlerle büyük bir samimiyetle ifade eden Gürpınar zaman zaman konuşmakta zorlanarak küçük bir aletle kandaki oksijen miktarını ölçtü. Doktorlar tarafından rakamın doksanın altına düşmesinin istenmediğini ifade eden Gürpınar, sevenleri tarafından kendisine gelen her yorumu okuyamadığını, duygulandığında nefes alış verişinin değişerek kötü olduğunu ifade etti.

“ŞÜKRETMELİYİZ”

Gürpınar hastalığa yakalanışını ve iyileşme sürecini şu sözlerle anlattı: “Covid testi pozitif çıktıktan sonra süreci evde geçirmek istemiştim ama olmadı. Nefes alabilmek ne kadar kıymetli. Ne kadar çok şeye şükretmeliyiz. Bu hastalık bana bunu öğretti.”

“ŞEHİT ÇOCUKLARIYIZ İNŞALLAH”

İlk olarak annesinin rahatsızlandığını ifade eden Gürpınar “Ondan mı bana geçti, benden mi ona geçti bilmiyorum. Umarım benden geçmemiştir. Hocaların da bu konuda açıklamaları var. Böylesine salgın bir hastalıkla vefat edenlerin şehitlik mertebesine eriştiğini söylüyorlar. İnşallah o doğrudur. Abim ve ablam ile beraber üçümüz şehit anne ve babanın çocuklarıyız İnşallah.” Dedi.

Daha sonra kendisinin kötüleşmesi üzerine hastaneye yatırıldığını söyleyen Gürpınar “Oksijen seviyem çok düştü. Hastanede kötüleştiğimde yoğun bakımdayken beni yüzüstü yatırdılar ve beni ölümden bu yatış şekli kurtardı. Bir ara ağrılarım dayanılmaz olduğunda Allah’ım ömrümün kalan kısmı gerisinden iyi geçmeyecek ise hayırlı değilse dayanamıyorum Rabbim dedim. Annemin de öleceğini anlamıştım” diye konuştu.

“AİLENİZE SIKI SIKI SARILIN”

Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Gürpınar, bu süreçte hastaneyken okuduğu dua ve ayetleri de sevenleriyle paylaşarak “Kendinize iyi bakın. Anne, babanız hayattaysa onlara sıkı sıkı sarılın” ifadeleriyle canlı yayını sonlandırdı.