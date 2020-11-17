Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de 5. sezonuna başlayan başarılı dizi Payitaht Abdülhamid'den flaş bir ayrılık haberi geldi.

Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı diziye en son katılan ismin ise Vildan Atasever olduğu geçtiğimiz hafta basında yer almıştı.

BİDAR SULTAN VEDA EDİYOR

Projenin ana karakterlerinden' Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek.

Ancak dizide izleyicileri çok üzecek bir ayrılık da var. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, en baştan bu yana projede bulunan ve Bülent İnal ile birlikte başrolde yer alan Özlem Conker yapımı veda ediyor.