Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çocukları bulunan Deniz ile Altan’ın arasında ise yaşanan ev krizinde sular durulmuyor. Deniz, mahkemenin kendisine tahsis ettiği evden ihtara rağmen çıkmayan eski eşini savcılığa başvurarak ihbar etti. Bu durum üzerine Altan suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altan şöyle konuştu: “Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır. Sadece ortak çocuğumuzla birlikte hayatımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir."