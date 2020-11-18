Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Swift, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü müzik yapımcısı Braun'un 6 albümünün haklarını 300 milyon dolara satın aldığı haberlerini doğrularken, "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" ifadelerine yer verdi.

Kayıtların değerini düşürecek

8 albümü bulunan Swift'in bir süredir arasının bozuk olduğu yapımcısını müzik mirasını mahvetmeye çalışmakla suçladığı da biliniyor. Öte yandan Swift, "Çok sürprizim var" diyerek eski şarkılarını yeniden kaydetmeye başladığını açıkladı. Bunun Shamrock'un elindeki kayıtların değerini düşürebileceği belirtiliyor.