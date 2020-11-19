Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevigen, iki çocuğunun babasına “Babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” için dava açtı. Ünlü şarkıcının çocuklarına kendisini kötülediğini öne süren Sevigen dava dilekçesinde “Davalı, telefon konuşmalarında çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararı bulunan davanın ilk duruşmasına, Selen Sevigen ve avukatı Handan Bakbak ile Gökhan Özen’in avukatı Göksu Testereci katıldı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme sonunda hâkimin, kişisel ilişki ile ilgili uzman raporu alınmasına, davalı baba ile çocukların her gün saat 16.00-17.00 arasında telefon ya da başka bir dijital platformda iletişim kurmalarına karar verdiği öğrenildi. Öte yandan tarafların, çocuklar ile telefonla ya da yüz yüze görüşmelerinde, birbirleri hakkında herhangi bir olumsuz söylemde bulunmamalarına ve tarafların tüm delilleri ile tanıklarını bildirmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.