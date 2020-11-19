Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?” tartışmasını gündeme taşıyacak dizi dramatik sahneler eşliğinde farklı dünyalardan olan Yusuf ve Yağmur’un aşk hikâyesini de işleyecek. Başarılı genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı Yusuf ile Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur karakterinin imkânsız aşkı her yaştan izleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. İlk bölümü 21 Kasım Cumartesi yayınlanacak dizi, Filipinler’de reyting rekorları kıran A Mother's Guilt dizisinden uyarlandı.